ОмГПУ станет основной площадкой проведения юридического диктанта в Омске

В эту субботу, 9 декабря, по всей стране пройдет I Всероссийский юридический диктант, инициатором которого стала Ассоциация юристов России. В рамках акции на протяжении часа нужно будет ответить на 30 вопросов из области юриспруденции. В том числе задания будут касаться основ конституции, отдельных отраслей права. Проверить себя зовут всех, кто старше 14 лет, будь то школьники или преподаватели, бизнесмены или профессиональные юристы.

В Омске для этого откроются 16 площадок, а также одна - в Калачинске. Основной из них станет читальный зал библиотеки ОмГПУ, расположенный в главном корпусе на набережной Тухачевского, 14, сообщили в вузе. Начало назначено на 13:00. Кроме того, в тот же день немногим ранее, в 11:00, во втором корпусе университета на улице Партизанской, 4а, состоится международная акция "Тест по истории Отечества". Она приурочена ко Дню героев Отечества.

Добавим, в России и в Омске уже стали традиционными диктанты по русскому языку и географии. Полный список площадок первого юридического диктанта, по данным регионального правительства: