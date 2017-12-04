ОмГПУ станет основной площадкой проведения юридического диктанта в Омске

В эту субботу, 9 декабря, по всей стране пройдет I Всероссийский юридический диктант, инициатором которого стала Ассоциация юристов России. В рамках акции на протяжении часа нужно будет ответить на 30 вопросов из области юриспруденции. В том числе задания будут касаться основ конституции, отдельных отраслей права. Проверить себя зовут всех, кто старше 14 лет, будь то школьники или преподаватели, бизнесмены или профессиональные юристы.
В Омске для этого откроются 16 площадок, а также одна - в Калачинске. Основной из них станет читальный зал библиотеки ОмГПУ, расположенный в главном корпусе на набережной Тухачевского, 14, сообщили в вузе. Начало назначено на 13:00. Кроме того, в тот же день немногим ранее, в 11:00, во втором корпусе университета на улице Партизанской, 4а, состоится международная акция "Тест по истории Отечества". Она приурочена ко Дню героев Отечества.
Добавим, в России и в Омске уже стали традиционными диктанты по русскому языку и географии. Полный список площадок первого юридического диктанта, по данным регионального правительства:
|
1.
|
Сибирский профессиональный колледж
|
Омск, ул. Избышева, 3 корпус № 2
|
2.
|
Омский промышленно-экономический колледж
|
Омск, ул. Нефтезаводская, 6
|
3.
|
Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой
|
Омск, ул. 27 Северная, 69
|
4.
|
Калачинский аграрно-технический техникум
|
Калачинск, ул. Черепова, 87
|
5.
|
Омская юридическая академия
|
Омск, ул. Короленко, 12
|
6.
|
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
|
Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 100/1, учебный корпус № 7
|
Омск, проспект Мира, 55, учебный корпус № 2
|
7.
|
Омский государственный технический университет
|
Омск, проспект Мира, 11
|
8.
|
Институт развития образования Омской области
|
Омск, ул. Тарская, 2
|
9.
|
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий
|
Омск, ул. 24 Северная, 196/1
|
10.
|
Омский государственный педагогический университет
|
Омск, Набережная Тухачевского, 14
|
11.
|
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)
|
Омск, проспект Мира, 5, корп. 3 (5 этаж)
|
12.
|
Лицей № 66
|
Омск, ул. Красный Путь, 22А
|
13.
|
Лицей № 64
|
Омск, ул. Чкалова, 3
|
14.
|
Гимназия № 159
|
Омск, ул. Барнаульская, 134
|
15.
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Лицей №137
|
Омск, пр. Комарова, 27, корп. 3
|
16.
|
Лицей № 25
|
Омск, ул. Олимпийская, 7А
|
17.
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Гимназия № 140
|
Омск, ул. Дмитриева, 13