ОмГПУ станет основной площадкой проведения юридического диктанта в Омске
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 10:33, последнее обновление 4 декабря 2017, 10:38  •  печать

ОмГПУ станет основной площадкой проведения юридического диктанта в Омске

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В просторной библиотеке главного корпуса педуниверситета все желающие смогут проверить себя на знание законов.

В эту субботу, 9 декабря, по всей стране пройдет I Всероссийский юридический диктант, инициатором которого стала Ассоциация юристов России. В рамках акции на протяжении часа нужно будет ответить на 30 вопросов из области юриспруденции. В том числе задания будут касаться основ конституции, отдельных отраслей права. Проверить себя зовут всех, кто старше 14 лет, будь то школьники или преподаватели, бизнесмены или профессиональные юристы.

В Омске для этого откроются 16 площадок, а также одна - в Калачинске. Основной из них станет читальный зал библиотеки ОмГПУ, расположенный в главном корпусе на набережной Тухачевского, 14, сообщили в вузе. Начало назначено на 13:00. Кроме того, в тот же день немногим ранее, в 11:00, во втором корпусе университета на улице Партизанской, 4а, состоится международная акция "Тест по истории Отечества". Она приурочена ко Дню героев Отечества.

Добавим, в России и в Омске уже стали традиционными диктанты по русскому языку и географии. Полный список площадок первого юридического диктанта, по данным регионального правительства:

1.               
Сибирский профессиональный колледж
Омск, ул. Избышева, 3 корпус № 2
2.               
Омский промышленно-экономический колледж
Омск, ул. Нефтезаводская, 6
3.               
Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой
Омск, ул. 27 Северная, 69
4.               
Калачинский аграрно-технический техникум
Калачинск, ул. Черепова, 87
5.               
Омская юридическая академия
Омск, ул. Короленко, 12
6.               
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 100/1, учебный корпус № 7
Омск, проспект Мира, 55, учебный корпус № 2
7.               
Омский государственный технический университет
Омск, проспект Мира, 11
8.               
Институт развития образования Омской области
Омск, ул. Тарская, 2
9.               
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий
Омск, ул. 24 Северная, 196/1
10.           
Омский государственный педагогический университет
Омск, Набережная Тухачевского, 14
11.           
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)
Омск, проспект Мира, 5, корп. 3 (5 этаж)
12.           
Лицей № 66
Омск, ул. Красный Путь, 22А
13.           
Лицей № 64
Омск, ул. Чкалова, 3
14.           
Гимназия № 159
Омск, ул. Барнаульская, 134
15.           
Лицей №137
Омск, пр. Комарова, 27, корп. 3
16.           
Лицей № 25
Омск, ул. Олимпийская, 7А
17.           
Гимназия № 140
Омск, ул. Дмитриева, 13
Теги  •  #диктант #образование #юрист

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