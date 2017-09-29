В Омской области личные данные нескольких сотен человек выбросили на свалку
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 17:53, последнее обновление 29 сентября 2017, 17:59  •  печать

В Омской области личные данные нескольких сотен человек выбросили на свалку

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Жители Кормиловского района Омской области нашли на свалке копии своих паспортов, бумаги с отпечатками пальцев и другие личные данные. Полиция проводит проверку.

Личные данные нескольких сотен человек оказались выброшены на помойку в селе Богдановка. Неприятную находку обнаружили местные жители: копии паспортов и трудовых книжек, судебные документы и даже отпечатки пальцев. Об этом пишет "Комсомольская правда".

- Я не постыдился, залез в бумаги и нашёл себя! - цитирует "Комсомольская правда" одного из жителей Богдановки. - Там всё было: как зовут, откуда прибыл, когда уехал, номер, серия, паспорта… И таких документов сотни! Это персональные данные людей со всего Кормиловского района: Георгиевки, Зотино, Сосновки, Муромцево, Новоселья, Самаринки.

Сельчане считают, что документы на свалку привезли кормиловские чиновники. Дело в том, что свалку в Кормиловке сделали платной, а до свалки в Богдановке всего пара километров.

По закону чиновники должны некоторое время хранить документы в архиве, а потом утилизировать с помощью измельчителя бумаг или огня. Сейчас полицейские уже начали проверку.

Добавим, что неизвестно, будут ли виновные наказаны. За неправильное хранение документов согласно КоАП предусматривается штраф от 300 до 500 руб.

Теги  •  #документы #полиция #проверка #свалка

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