В Омской области личные данные нескольких сотен человек выбросили на свалку

Жители Кормиловского района Омской области нашли на свалке копии своих паспортов, бумаги с отпечатками пальцев и другие личные данные. Полиция проводит проверку.

Личные данные нескольких сотен человек оказались выброшены на помойку в селе Богдановка. Неприятную находку обнаружили местные жители: копии паспортов и трудовых книжек, судебные документы и даже отпечатки пальцев. Об этом пишет "Комсомольская правда".

- Я не постыдился, залез в бумаги и нашёл себя! - цитирует "Комсомольская правда" одного из жителей Богдановки. - Там всё было: как зовут, откуда прибыл, когда уехал, номер, серия, паспорта… И таких документов сотни! Это персональные данные людей со всего Кормиловского района: Георгиевки, Зотино, Сосновки, Муромцево, Новоселья, Самаринки.

Сельчане считают, что документы на свалку привезли кормиловские чиновники. Дело в том, что свалку в Кормиловке сделали платной, а до свалки в Богдановке всего пара километров.

По закону чиновники должны некоторое время хранить документы в архиве, а потом утилизировать с помощью измельчителя бумаг или огня. Сейчас полицейские уже начали проверку.

Добавим, что неизвестно, будут ли виновные наказаны. За неправильное хранение документов согласно КоАП предусматривается штраф от 300 до 500 руб.