В Омске на 2-й Восточной разрушается новый асфальт
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 16:26, последнее обновление 29 сентября 2017, 17:21  •  печать

В Омске на 2-й Восточной разрушается новый асфальт

Автор:

В центре Омска на отремонтированном этим летом асфальте уже стали появляться ямы.

Сегодня, 29 сентября, в редакцию "Омск Здесь" обратился омич, который пожаловался на плохую дорогу на улице 2-й Восточной. Он рассказал, что отремонтированная этим летом дорога уже начала разрушаться.

На снимках, присланных в редакцию, видно, что асфальт разрушается на трамвайных путях. Из-за узкой дороги там часто ездят машины, поэтому на этих участках уже образовались ямы.

Добавим, что в этом году подрядчики уже переделывали некачественно отремонтированные дороги. Пока неизвестно, станет ли подрядчик заделывать ямы на 2-й Восточной. В региональном Минстрое получить комментарий "Омск Здесь" не удалось.

Теги  •  #дороги #ремонт #яма

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Депутат Госдумы Олег Смолин высказался в защиту "Матильды"  •  сегодня, 17:42
В Омске трое грабителей обворовали гаражи через подкопы  •  сегодня, 17:14
В Омске запустили 3D-экскурсии по районным музеям  •  сегодня, 16:17  •  
Средний доход омичей не превысил 25 тысяч рублей  •  сегодня, 14:47  •   5
Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области  •  сегодня, 11:51  •   1
Омич украл рельсы вместо того, чтобы их ремонтировать  •  сегодня, 11:38  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400