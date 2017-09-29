В Омске на 2-й Восточной разрушается новый асфальт

В центре Омска на отремонтированном этим летом асфальте уже стали появляться ямы.

Сегодня, 29 сентября, в редакцию "Омск Здесь" обратился омич, который пожаловался на плохую дорогу на улице 2-й Восточной. Он рассказал, что отремонтированная этим летом дорога уже начала разрушаться.

На снимках, присланных в редакцию, видно, что асфальт разрушается на трамвайных путях. Из-за узкой дороги там часто ездят машины, поэтому на этих участках уже образовались ямы.

Добавим, что в этом году подрядчики уже переделывали некачественно отремонтированные дороги. Пока неизвестно, станет ли подрядчик заделывать ямы на 2-й Восточной. В региональном Минстрое получить комментарий "Омск Здесь" не удалось.