Телеведущий Сергей Дружко отменил своё шоу в Омске

Stand-Up Show Сергея Дружко в Омске и других городах Сибири не состоится. Об этом сообщил сам телеведущий на своей странице во "ВКонтакте". По его словам, причина отмены концертов - недопонимание между ним и организаторами.

- Дружочки, в связи с возникшим острым недопониманием между мной и принимающей стороной, то есть прокатчиками, мой тур по Сибири, к сожалению, отменяется, - сообщил Сергей Дружко. - Полагаю, что деньги за билеты вам должны вернуть в тех местах, где вы их покупали. Прошу прощения за обманутые надежды, и, надеюсь, всё-таки до скорой встречи. Пока.

В омской группе, посвящённой шоу Сергея Дружко, организаторы сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты. Омичам, купившим их, необходимо написать письмо на электронный почтовый ящик, указав название мероприятия, город, дату и время приобретения билета, имя и фамилию, номер карты или Яндекс-кошелька.