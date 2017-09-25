Телеведущий Сергей Дружко отменил своё шоу в Омске
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 15:59  •  печать

Телеведущий Сергей Дружко отменил своё шоу в Омске

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Тур известного телеведущего Сергея Дружко по Сибири не состоится "из-за возникшего острого недопонимания с прокатчиками".

Stand-Up Show Сергея Дружко в Омске и других городах Сибири не состоится. Об этом сообщил сам телеведущий на своей странице во "ВКонтакте". По его словам, причина отмены концертов - недопонимание между ним и организаторами.

- Дружочки, в связи с возникшим острым недопониманием между мной и принимающей стороной, то есть прокатчиками, мой тур по Сибири, к сожалению, отменяется, - сообщил Сергей Дружко. - Полагаю, что деньги за билеты вам должны вернуть в тех местах, где вы их покупали. Прошу прощения за обманутые надежды, и, надеюсь, всё-таки до скорой встречи. Пока.

В омской группе, посвящённой шоу Сергея Дружко, организаторы сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты. Омичам, купившим их, необходимо написать письмо на электронный почтовый ящик, указав название мероприятия, город, дату и время приобретения билета, имя и фамилию, номер карты или Яндекс-кошелька.

Теги  •  #билет #видео #Сергей Дружко #шоу

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