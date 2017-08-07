Омская область стала одним из самых счастливых российских регионов
Общество  •   7 августа 2017, 16:44, последнее обновление 7 августа 2017, 16:44  •  печать

Омская область стала одним из самых счастливых российских регионов

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В списке "Самых счастливых регионов России" наш регион занял 20 место.

"Медиалогия" подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа в контексте "счастье" в июле. Лидерство по итогам месяца сохранили Москва, Санкт-Петербург и Крым. В топ-10 также попали Удмуртия, Приморский край, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области, Краснодарский край и Московская область. Омская область вошла в топ-20 в рейтинга, заняв последнее место, уступив Челябинской и Тюменской областям.

Как отмечают авторы рейтинга, при его составлении учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте "счастье" от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения "счастье" на Facebook, Twitter, "ВКонтакте", ОК, Instagram, LiveJournal, форумах, а также в блогах.

Теги  •  #Медиалогия #рейтинг #счастье

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