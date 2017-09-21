Омский сыр-косичка снова оказался в центре скандала

Омичка опубликовала в социальных сетях видеозапись, в которой можно увидеть живое насекомое в упаковке сыра-косички.

Сегодня, 21 сентября, в паблике "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, сделанное покупательницей в одном из омских гипермаркетов. В ролике можно увидеть, как внутри упаковки сыра-косички ползёт двухвостка.

- Вот такая "вкусняшка" шевелящаяся нам попалась, - с сарказмом комментирует покупку с необычной начинкой омичка.

Как насекомое сумело выжить в вакуумной упаковке, неизвестно.

Напомним, омский сыр-косичка не первый раз оказывается в центре скандала. В марте 2014 года омские СМИ опубликовали скриншот страницы из социальной сети "ВКонтакте" одного из работников "Торгового дома "Сыры". Молодой человек продемонстрировал всем своим друзьям фотографии, сделанные, как впоследствии установил Роспотребнадзор, на предприятии. На них была запечатлена компания мужчин, купающихся в молочной ванне, которую используют для производства сыра-косички. Помимо этого, на странице у сотрудника ТД "Сыры" находилось видео, где несколько полураздетых парней голыми руками купают сыр в пластиковых тазиках с белой жидкостью.

Возмущённые омичи обратились с жалобой на предприятие в областной Роспотребнадзор, а эхо омского сырного скандала докатилось даже до мировых СМИ. 26 марта в результате проверки на заводе были выявлены крупные нарушения санитарного законодательства, и работу предприятия остановили на 40 суток, в отношении гендиректора было заведено уголовное дело.