Из-за поддельных мультгероев омич заплатит 300 тысяч рублей

Информация о торговле контрафактными игрушками поступила в полицию от обладателей прав известных брендов. Оказывается, в посёлке Биофабрика индивидуальный предприниматель разместил в интернете объявления о продаже продукции, тем самым проинформировал потерпевшую сторону о нарушении прав использования товарных знаков. На место, где осуществлялась торговля игрушками, выехали полицейские и задокументировали факт нарушения использования товарного знака.

То, что товары контрафактные, подтвердило отсутствие изъятых игрушек среди выпускаемого оригинального ассортимента производителя. При этом продукция не смогла пройти стандартную процедуру верификации артикулов, штрих-кодов - они оказались фальсифицированными. Лицензии на использование товарных знаков у предпринимателя не оказалось. В итоге у него изъяли более 1600 детских игрушек.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, сотрудники полиции возбудили в отношения нарушителя четыре административных дела, а конфискованную продукцию направили на экспертизу. Проведённое исследование показало, что детские игрушки являются поддельными, а само качество их изготовления далеко от фабричного. Суд обязал 32-летнего омича выплатить штраф в размере 300 000 рублей, а контрафактную продукцию изъять из оборота и уничтожить.