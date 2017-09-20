Из-за поддельных мультгероев омич заплатит 300 тысяч рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 15:49  •  печать

Из-за поддельных мультгероев омич заплатит 300 тысяч рублей

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За торговлю контрафактными игрушками индивидуальный предприниматель поплатился штрафом в 300 000 рублей.

Информация о торговле контрафактными игрушками поступила в полицию от обладателей прав известных брендов. Оказывается, в посёлке Биофабрика индивидуальный предприниматель разместил в интернете объявления о продаже продукции, тем самым проинформировал потерпевшую сторону о нарушении прав использования товарных знаков. На место, где осуществлялась торговля игрушками, выехали полицейские и задокументировали факт нарушения использования товарного знака.

То, что товары контрафактные, подтвердило отсутствие изъятых игрушек среди выпускаемого оригинального ассортимента производителя. При этом продукция не смогла пройти стандартную процедуру верификации артикулов, штрих-кодов - они оказались фальсифицированными. Лицензии на использование товарных знаков у предпринимателя не оказалось. В итоге у него изъяли более 1600 детских игрушек.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, сотрудники полиции возбудили в отношения нарушителя четыре административных дела, а конфискованную продукцию направили на экспертизу. Проведённое исследование показало, что детские игрушки являются поддельными, а само качество их изготовления далеко от фабричного. Суд обязал 32-летнего омича выплатить штраф в размере 300 000 рублей, а контрафактную продукцию изъять из оборота и уничтожить.

Теги  •  #игрушки #контрафактная продукция #полиция

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  20 сентября 2017, 17:15

Штрафа следовало ожидать... Возможно поддельные игрушки не безопасны, но и жаль уничтожать.

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Jack Daniels  •  20 сентября 2017, 16:03

Вот что за прикол такой - всё уничтожать изъятое? - а нельзя было бы доделать игрушки на фабрике до нужных кондиций или просто проверить их безопасность для детей, и , если всё нормально, продать, а доходы - в бюджет области?

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Алекс   •  20 сентября 2017, 19:33

Идея хорошая, но кто всем этим будет заниматься, кому можно доверить? Небось и закона об этом никакого нет.

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