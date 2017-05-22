Омский "Арлекин" наградили дипломом международного театрального фестиваля
Культура  •  22 мая 2017, 13:07  •  печать

Омский "Арлекин" наградили дипломом международного театрального фестиваля

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Накануне в Оренбурге завершился 9-й Международный театральный фестиваль "Гостиный двор". Омский театр "Арлекин" получил диплом за "бережное отношение к классике".

Вчера, 21 мая, в Оренбурге подошёл к концу 9-й Международный театральный фестиваль "Гостиный двор". На него приехали 11 профессиональных государственных и негосударственных театров из России, Беларуси, Армении и Израиля.

Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин" получил диплом "За бережное отношение к классике" за спектакль "Вий" по произведению Николая Гоголя. Приз "Лучший спектакль" достался Гродненскому областному театру кукол за чеховскую "Чайку" в постановке Олега Жюгжды. Приз зрительских симпатий завоевал спектакль "Марк Шагал. Последний полёт" Израильского ТЮЗа Шауля Тиктинера.

Отметим, что в сентябре омичи увидят "Вия" на 5-м Международном фестивале театров кукол "В гостях у "Арлекина". Полный список участников мероприятия и его афишу организаторы объявят в начале июня.

Теги  •  #Арлекин #театр #театральный фестиваль

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