Омск вошёл в двадцатку городов для недорогих путешествий

Самыми бюджетными городами для поездок по России оказались Барнаул, Воронеж и Краснодар. Омску досталась только 16-я строчка рейтинга.

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг недорогих столиц регионов России, которые популярны для путешествий этой осенью. Среди таких городов оказались Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орёл, Челябинск, Брянск, Ижевск, Саратов, Ставрополь, Калуга, Псков, Ульяновск, Омск, Томск, Чебоксары, Саранск и Уфа.

Омск занял 16-ю строчку топа. Суточный бюджет поездки, в которую вошли стоимость проживания вдвоём в гостинице или апартаментах, обед в кафе и посещение городского музея, составил от 2,5 до 2,7 тыс. руб.

Самыми бюджетными городами для путешествий оказались Барнаул, Воронеж и Краснодар. В них бюджет туристов составит от 2 до 2,5 тыс. руб. в сутки.

Замыкают топ-20 Чебоксары, Саранск и Уфа. В них суточный бюджет равен тому, который необходим в Омске. Отметим, что самые популярные российские курорты для отдыха в бархатный сезон - это Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик и Алушта.