Гражданка Киргизии попыталась покинуть Омскую область по чужому паспорту

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали на пункте пропуска "Ольховка" женщину, которая предъявила контролёрам чужой паспорт. Позже выяснилось, что нарушительница - гражданка Республики Кыргызстан - превысила разрешённый срок пребывания на территории России, поэтому для возвращения на родину взяла паспорт своей сестры, с которой обладает сходными чертами лица. Но бдительность пограничников не позволила ей осуществить этот замысел.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления, задержанная женщина была привлечена Черлакским районным судом Омской области к административной ответственности. Ей назначили наказание в виде штрафа размером 2 тыс. руб. и впоследствии выдворили за пределы РФ.