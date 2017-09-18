В Омской области с начала года трудоустроили более 700 инвалидов

По информации Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, с января по август 2017 года в регионе трудоустроили более 700 инвалидов. Ещё около сотни человек с ограниченными возможностями здоровья направлены на профессиональное обучение, после которого их устроят на работу.

Омичи с инвалидностью работают в учреждениях социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, а также на промышленных предприятиях. С начала года они смогли устроиться на работу в такие учреждения, как ОАО "Омск-Пригород", ООО "Стройсервис", МКУ "Молодёжный центр" и другие.