В Омской области с начала года трудоустроили более 700 инвалидов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 10:49, последнее обновление 18 сентября 2017, 10:49  •  печать

В Омской области с начала года трудоустроили более 700 инвалидов

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Омичи с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены в учреждения социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения и на промышленные предприятия.

По информации Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, с января по август 2017 года в регионе трудоустроили более 700 инвалидов. Ещё около сотни человек с ограниченными возможностями здоровья направлены на профессиональное обучение, после которого их устроят на работу.

Омичи с инвалидностью работают в учреждениях социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, а также на промышленных предприятиях. С начала года они смогли устроиться на работу в такие учреждения, как ОАО "Омск-Пригород", ООО "Стройсервис", МКУ "Молодёжный центр" и другие.

Теги  •  #инвалид #трудоустройство

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