"Ночные волки" закроют в Омске сезон мотопробегом

Завтра, 16 сентября, отделение всероссийского мотоклуба "Ночные волки" проведёт мероприятие, посвящённое закрытию мотосезона. Традиционно во время этого события байкеры организуют в городе небольшой мотопробег.

- Сбор колонны в 12:00 у "Арены Омск", старт в 13:00. Колонна пойдёт к парку "Зелёный Остров", - сообщается в официальном паблике клуба в соцсети "ВКонтакте". - Всё что необходимо взять с собой, - это хорошее настроение.



Байкерский клуб "Ночные волки" существует в России с 1989 года. Во времена СССР это был первый официальный мотоклуб.