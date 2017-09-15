"Ночные волки" закроют в Омске сезон мотопробегом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 16:54, последнее обновление 15 сентября 2017, 16:55  •  печать

"Ночные волки" закроют в Омске сезон мотопробегом

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Омское отделение байкерского клуба "Ночные волки" закрывает мотосезон.

Завтра, 16 сентября, отделение всероссийского мотоклуба "Ночные волки" проведёт мероприятие, посвящённое закрытию мотосезона. Традиционно во время этого события байкеры организуют в городе небольшой мотопробег.

- Сбор колонны в 12:00 у "Арены Омск", старт в 13:00. Колонна пойдёт к парку "Зелёный Остров", - сообщается в официальном паблике клуба в соцсети "ВКонтакте". - Всё что необходимо взять с собой, - это хорошее настроение.

Байкерский клуб "Ночные волки" существует в России с 1989 года. Во времена СССР это был первый официальный мотоклуб.

Теги  •  #байкер #мотопробег #Ночные волки

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