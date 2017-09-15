Главу Москаленского района обязали восстановить памятник Великой Отечественной войны

Чиновники Москаленского района не следили должным образом за сохранностью памятника, поэтому прокуратуре пришлось напомнить им о необходимости исполнять свои обязанности.

По требованию прокуратуры в Москаленском районе чиновники восстановят обелиск, на который чиновники долгое время не обращали внимание. Ещё в 2016 году на объекте необходимо было провести противоаварийные работы и обследовать несущие конструкции, но в администрации Москаленского района предпочли закрыть на это глаза, поскольку средств не хватало.

- Муниципалитет длительное время не исполнял данные обязательства, - заявили в пресс-службе областной прокуратуры. - По итогам проверки прокурор Москаленского района Омской области внес главе района представление, однако должных мер по сохранности объекта культурного наследия принято не было, в связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации.

Москаленский районный суд Омской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме и обязал чиновников в течение года восстановить обелиск.