Омский общественный совет РЭК покинут четыре человека

Три депутата и представитель Омской коллегии оценщиков объявили о выходе из состава общественного совета при РЭК.

Общественный совет региональной энергетической комиссии в этом месяце уменьшился на треть. По информации Om1.ru, его решили покинуть сразу четыре человека - депутаты Омского городского совета Юрий Федотов и Алексей Сокин, член Законодательного собрания Вячеслав Васильев и представитель некоммерческого партнёрства "Омская коллегия оценщиков". Новых кандидатов в члены совета предложит Общественная палата и сама энергетическая комиссия.

Ближайшее заседание совета, где будут обсуждаться кадровые изменения, состоится в конце сентября.