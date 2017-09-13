Омский общественный совет РЭК покинут четыре человека
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 09:25, последнее обновление 13 сентября 2017, 10:21  •  печать

Омский общественный совет РЭК покинут четыре человека

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Три депутата и представитель Омской коллегии оценщиков объявили о выходе из состава общественного совета при РЭК. 

Общественный совет региональной энергетической комиссии в этом месяце уменьшился на треть. По информации Om1.ru, его решили покинуть сразу четыре человека - депутаты Омского городского совета Юрий Федотов и Алексей Сокин, член Законодательного собрания Вячеслав Васильев и представитель некоммерческого партнёрства "Омская коллегия оценщиков". Новых кандидатов в члены совета предложит Общественная палата и сама энергетическая комиссия.

Ближайшее заседание совета, где будут обсуждаться кадровые изменения, состоится в конце сентября.

Теги  •  #депутат #кадры #РЭК

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