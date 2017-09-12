В Омской области сократили две электрички

Две электрички, курсирующие в Омской области, будут ездить только по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 1 октября две электрички, курсирующие в Омской области, станут ездить только по пятницам и на выходных. Об этом сообщает Омск-Пригород. Под сокращение попадут электропоезда № 6668/6667 Омск - Татарская - Омск (отправление из Омска в 13:35 и со станции Татарская в 18:51) и № 6565/6566 Московка - Драгунская - Московка (отправлением со станции Московка в 10:28 и со станции Драгунская в 14:11).

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам поезда курсировать не будут. Омичей просят быть внимательнее и планировать поездки с учётом изменения в расписании.