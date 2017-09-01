Мусульмане Омска празднуют Курбан-байрам

В пятницу, 1 сентября, с раннего утра в Омске начались богослужения, посвящённые Курбан-байрам. Это наиболее значимый и почитаемый праздник в мусульманском мире. Он знаменует окончание паломничества в Мекку, к святым местам, и олицетворяет истинные мусульманские нравственные идеалы. В дни праздника принято приглашать гостей, навещать родных и друзей, а также раздавать милостыню.

Поздравить мусульман с великим праздником от имени губернатора Омской области в Сибирскую соборную мечеть прибыл зампредседателя Правительства Владимир Компанейщиков. Он зачитал поздравительную речь и выразил благодарность мусульманским объединениям города за их активное участие и вклад в развитие региона. Прихожан поздравил и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов в ответ поблагодарил почётных гостей, высказав слова признательности в адрес региональных и городских властей. Он также призвал всех верующих всегда быть щедрыми и сохранять духовную чистоту.