Мусульмане Омска празднуют Курбан-байрам
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 14:07  •  печать

Мусульмане Омска празднуют Курбан-байрам

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В омских мечетях проходят богослужения, посвящённые мусульманскому празднику Курбан-байрам.

В пятницу, 1 сентября, с раннего утра в Омске начались богослужения, посвящённые Курбан-байрам. Это наиболее значимый и почитаемый праздник в мусульманском мире. Он знаменует окончание паломничества в Мекку, к святым местам, и олицетворяет истинные мусульманские нравственные идеалы. В дни праздника принято приглашать гостей, навещать родных и друзей, а также раздавать милостыню.

Поздравить мусульман с великим праздником от имени губернатора Омской области в Сибирскую соборную мечеть прибыл зампредседателя Правительства Владимир Компанейщиков. Он зачитал поздравительную речь и выразил благодарность мусульманским объединениям города за их активное участие и вклад в развитие региона. Прихожан поздравил и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов в ответ поблагодарил почётных гостей, высказав слова признательности в адрес региональных и городских властей. Он также призвал всех верующих всегда быть щедрыми и сохранять духовную чистоту.

Теги  •  #Курбан-байрам #мечеть #мусульманство #праздник

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