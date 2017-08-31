Омичи стали чаще жаловаться на работу коммунальных служб

В региональный Роспотребнадзор поступает всё больше обоснованных жалоб на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

Региональный Роспотребнадзор подвёл итоги первого полугодия по количеству жалоб на услуги ЖКХ. Всего за этот период на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей было проведено 77 административных расследований. По итогам работы составлено 53 протокола об административных правонарушениях.

При этом количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания услуг ЖКХ по сравнению с прошлым годом выросло. Так, за первое полугодие 2017 года поступило 322 жалобы на действия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (за 6 месяцев 2016 года было зарегистрировано 308 обращений).

- Основными причинами жалоб, указанными в обращениях потребителей при предоставлении ЖКУ, являлись: нарушение порядка ценообразования при установлении платы за ремонт и содержание жилья; порядок расчёта за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, нарушение установленных тарифов, непредоставление исполнителями коммунальных услуг полной и достоверной информации об оказываемых услугах и др., - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В отношении жилищных организаций и их должностных лиц вынесено 44 постановления по делам об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на общую сумму 901 300 рублей.