Омичи стали чаще жаловаться на работу коммунальных служб
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 13:37, последнее обновление 31 августа 2017, 13:39  •  печать

Омичи стали чаще жаловаться на работу коммунальных служб

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В региональный Роспотребнадзор поступает всё больше обоснованных жалоб на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

Региональный Роспотребнадзор подвёл итоги первого полугодия по количеству жалоб на услуги ЖКХ. Всего за этот период на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей было проведено 77 административных расследований. По итогам работы составлено 53 протокола об административных правонарушениях.

При этом количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания услуг ЖКХ по сравнению с прошлым годом выросло. Так, за первое полугодие 2017 года поступило 322 жалобы на действия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (за 6 месяцев 2016 года было зарегистрировано 308 обращений).

- Основными причинами жалоб, указанными в обращениях потребителей при предоставлении ЖКУ, являлись: нарушение порядка ценообразования при установлении платы за ремонт и содержание жилья; порядок расчёта за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, нарушение установленных тарифов, непредоставление исполнителями коммунальных услуг полной и достоверной информации об оказываемых услугах и др., - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В отношении жилищных организаций и их должностных лиц вынесено 44 постановления по делам об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на общую сумму 901 300 рублей.

Теги  •  #ЖКХ #массовые жалобы #Роспотребнадзор

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