Прокуратура наказала строительную компанию сына экс-главы Азовского района
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 10:35  •  печать

Прокуратура наказала строительную компанию сына экс-главы Азовского района

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По мнению надзорного ведомства, руководство ООО "Варм" нарушало права дольщиков.

При строительстве многоквартирного дома в Азовском районе с привлечением средств граждан прокуратура района выявила нарушения. Об этом сообщает областная прокуратура. Нарушения нашли в договорах, заключённых между физическими лицами и ООО "Варм".

- Договорами необоснованно были предусмотрены временные рамки для обращения участников долевого строительства с заявлением в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость. Также стороны определили претензионный порядок урегулирования спора с обязательным направлением претензии, срок рассмотрения которой не превышает 10 дней с момента её получения. Вместе с тем закон такого требования не содержит, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурор Азовского района внёс представление директору ООО "Варм". Кроме того, руководителю придётся заплатить штраф за нарушения прав потребителей. Добавим, директором ООО "Варм" является Алексей Сабельфельд - сын бывшего главы Азовского района Виктора Сабельфельда.

Теги  •  #Виктор Сабельфельд #дольщики #прокуратура

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