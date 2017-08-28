Блогер Варламов не смог засудить "Первый канал" за фотографии Омска
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 16:25  •  печать

Блогер Варламов не смог засудить "Первый канал" за фотографии Омска

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Блогер Илья Варламов не смог отсудить у "Первого канала" 540 тыс. руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ о взыскании 540 тыс. руб. с "Первого канала" в пользу блогера Ильи Варламова. Об этом говорится в материалах суда, пишет "РАПСИ".

Илья Варламов обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 мая. Тогда суд решил, что фотографии города Омска были размещены в телепередаче в информационных целях.  "Первый канал" использовал девять снимков из 47, указав имя автора и адрес блога, из которого они были взяты.

- Показав часть фотографий истца в телепередаче, "Первый канал" фактически расширил ту аудиторию, до которой истец хотел довести своё мнение о сложившейся ситуации, и тех зрителей, которые могут реально повлиять на её исправление, - говорится в решении суда.

Также блогер хотел отсудить у ВГТРК 570 тыс. руб., но суд первой инстанции снизил сумму до 165 тыс. руб.  После чего Суд по интеллектуальным правам отменил это решение и отправил его на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.

Теги  •  #Илья Варламов #отказ #Первый канал #суд #фотография

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  28 августа 2017, 16:36

Скорее всего, проблема не в нарушении авторских прав, а как всегда в деньгах. А может блогер просто хочется попиарится.

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