Блогер Варламов не смог засудить "Первый канал" за фотографии Омска

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ о взыскании 540 тыс. руб. с "Первого канала" в пользу блогера Ильи Варламова. Об этом говорится в материалах суда, пишет "РАПСИ".

Илья Варламов обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 мая. Тогда суд решил, что фотографии города Омска были размещены в телепередаче в информационных целях. "Первый канал" использовал девять снимков из 47, указав имя автора и адрес блога, из которого они были взяты.

- Показав часть фотографий истца в телепередаче, "Первый канал" фактически расширил ту аудиторию, до которой истец хотел довести своё мнение о сложившейся ситуации, и тех зрителей, которые могут реально повлиять на её исправление, - говорится в решении суда.

Также блогер хотел отсудить у ВГТРК 570 тыс. руб., но суд первой инстанции снизил сумму до 165 тыс. руб. После чего Суд по интеллектуальным правам отменил это решение и отправил его на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.