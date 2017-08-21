Омичам заплатили 410 млн рублей в качестве пособий

Омское региональное отделение Фонда социального страхования РФ за первый месяц работы в проекте "Прямые выплаты" перечислило пособия напрямую застрахованным омичам в размере 410 млн руб. Кроме того, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора составили 112 млн руб.

С 1 июля 2017 года в отделение Фонда пришло 44 тыс. обращений от работодателей для осуществления страховых выплат работникам. 60 % из них - это пособия по больничным, 32 % - по уходу за ребенком и 8 % - по беременности и родам.

Отметим, проект "Прямые выплаты" направлен на защиту прав застрахованных россиян. Он затрагивает интересы 600 тыс. омичей, работающих по трудовым договорам. Благодаря проекту работник получит пособие, несмотря на финансовое положение предприятия.