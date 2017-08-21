Омичам заплатили 410 млн рублей в качестве пособий
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 17:24  •  печать

Омичам заплатили 410 млн рублей в качестве пособий

Автор:

Благодаря проекту "Прямые выплаты" 600 тыс. омичей, работающих по трудовым договорам, смогут получить необходимые пособия.

Омское региональное отделение Фонда социального страхования РФ за первый месяц работы в проекте "Прямые выплаты" перечислило пособия напрямую застрахованным омичам в размере 410 млн руб. Кроме того, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора составили 112 млн руб.

С 1 июля 2017 года в отделение Фонда пришло 44 тыс. обращений от работодателей для осуществления страховых выплат работникам. 60 % из них - это пособия по больничным, 32 % - по уходу за ребенком и 8 % - по беременности и родам.

Отметим, проект "Прямые выплаты" направлен на защиту прав застрахованных россиян. Он затрагивает интересы 600 тыс. омичей, работающих по трудовым договорам. Благодаря проекту работник получит пособие, несмотря на финансовое положение предприятия.

Теги  •  #пособие #страхование

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Дипломата из Омска назначили новым послом России в США  •  вчера, 20:34
Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты  •  вчера, 17:54  •   1
"Снимок" омского режиссёра уехал покорять столицу  •  вчера, 16:00
Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд  •  вчера, 15:42
Как отметить День флага в Омске: список мероприятий  •  вчера, 15:11
ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка  •  вчера, 12:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400