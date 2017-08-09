В Омске ежемесячное пособие для многодетных семей станет больше на 20 процентов
Общество  •   9 августа 2017, 17:53, последнее обновление 9 августа 2017, 17:55  •  печать

В Омске ежемесячное пособие для многодетных семей станет больше на 20 процентов

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Многодетные семьи Омска станут получать 375 руб. в месяц вместо 310 руб.

По поручению губернатора Омской области региональный Минтруд разрабатывает законопроект об увеличении пособия для многодетных семей. Теперь омские семьи станут получать на 20 % больше, сообщает "Омскрегион". Напомним, в настоящее время каждая многодетная семья ежемесячно получает 310 рублей, а благодаря законопроекту сможет получать 375 руб.

- Губернатор принял решение об увеличении этой суммы на 20 %, что составляет 4,5 тыс. руб. в год, - прокомментировал министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - Правда, пока не определён формат предоставления повышенной выплаты: ежемесячно или один раз в год. Сейчас запущен соцопрос среди многодетных семей, чтобы они сами определили, какой вариант предпочтительнее.

Результаты соцопроса станут известны к 25 августа. Пока же сельские многодетные семьи выступают за то, чтобы получать деньги раз в год, чтобы каждый месяц не ездить в город. Также таким образом денежные средства можно будет накопить для более крупной покупки, чем приобретение продуктов.

Теги  •  #многодетная семья #пособие

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Комментарии
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Андрей Гук  •  9 августа 2017, 18:09

Чтобы понять значимость этой добавки, обратимся к нашим соседям. В Германии в многодетных семьях за рождение каждого ребенка мать получает дополнительный налоговый бонус. Право на получение детского пособия имеют все граждане Германии, имеющие детей, проживающих совместно с ними, - это 154 евро на ребенка (если их в семье до трех человек) и 179 евро - на каждого последующего. Литр молока 3,5% стоит примерно 0,46 евро. Вот и прикиньте, что можно на пособие купить у нас, и что у них.

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