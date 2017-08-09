В Омске ежемесячное пособие для многодетных семей станет больше на 20 процентов

По поручению губернатора Омской области региональный Минтруд разрабатывает законопроект об увеличении пособия для многодетных семей. Теперь омские семьи станут получать на 20 % больше, сообщает "Омскрегион". Напомним, в настоящее время каждая многодетная семья ежемесячно получает 310 рублей, а благодаря законопроекту сможет получать 375 руб.

- Губернатор принял решение об увеличении этой суммы на 20 %, что составляет 4,5 тыс. руб. в год, - прокомментировал министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - Правда, пока не определён формат предоставления повышенной выплаты: ежемесячно или один раз в год. Сейчас запущен соцопрос среди многодетных семей, чтобы они сами определили, какой вариант предпочтительнее.

Результаты соцопроса станут известны к 25 августа. Пока же сельские многодетные семьи выступают за то, чтобы получать деньги раз в год, чтобы каждый месяц не ездить в город. Также таким образом денежные средства можно будет накопить для более крупной покупки, чем приобретение продуктов.