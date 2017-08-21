Омских водителей предупредили об опасном тумане

Главное управление региональной безопасности Омской области напоминает автомобилистам о предельной аккуратности на дороге в осенне-зимний период. В это время часто появляется туман, который образуемся из-за соприкосновения холодного и тёплого воздуха в условиях высокой влажности. Чаще всего он появляется утром и вечером, достигая наибольшей плотности около водоёмов и в низинах.

Во время появления тумана омичам советуют отменить поездку или дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, то стоит вспомнить, что главный критерий безопасности - снижение скорости. В сумерки и тёмное время суток стоит включать противотуманные фары.

Кроме того, омичей просят отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки, если в прогнозе погоды ожидается туман, поскольку можно потерять ориентацию в пространстве. Отметим, что в холодный период года сильный туман способствует появлению гололедицы.