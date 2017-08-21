Омских водителей предупредили об опасном тумане
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 16:28  •  печать

Омских водителей предупредили об опасном тумане

Автор:

Омичам напомнили о безопасности на дорогах во время осенне-зимнего сезона.

Главное управление региональной безопасности Омской области напоминает автомобилистам о предельной аккуратности на дороге в осенне-зимний период. В это время часто появляется туман, который образуемся из-за соприкосновения холодного и тёплого воздуха в условиях высокой влажности. Чаще всего он появляется утром и вечером, достигая наибольшей плотности около водоёмов и в низинах.

Во время появления тумана омичам советуют отменить поездку или дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, то стоит вспомнить, что главный критерий безопасности - снижение скорости. В сумерки и тёмное время суток стоит включать противотуманные фары.

Кроме того, омичей просят отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки, если в прогнозе погоды ожидается туман, поскольку можно потерять ориентацию в пространстве. Отметим, что в холодный период года сильный туман способствует появлению гололедицы.

Теги  •  #дороги #опасность #туман

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  21 августа 2017, 18:49

Туман это действительно очень опасное явление, особенно для водителей. В это время года пренебрегать мерами безопасности просто непозволительно.

Ответить
Последние новости
Дипломата из Омска назначили новым послом России в США  •  вчера, 20:34
Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты  •  вчера, 17:54  •   1
"Снимок" омского режиссёра уехал покорять столицу  •  вчера, 16:00
Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд  •  вчера, 15:42
Как отметить День флага в Омске: список мероприятий  •  вчера, 15:11
ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка  •  вчера, 12:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400