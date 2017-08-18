Глава омского Минздрава не возражает против знахарей

Вопрос об отношении главы ведомства к "народной медицине, знахарям разным" прозвучал в ходе общения министра с журналистами "Коммерческих вестей". Андрей Стороженко не стал проявлять категоричность: "Если нормально лечат, пусть лечат". Врач-уролог по специальности, министр также признал, что, к примеру, в урологии хорошо помогают травы. "Но всё же лучше подстраховаться и обратиться к врачу", - добавил министр.
В интервью СМИ министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко признался, что хорошо относится к народной медицине. "Если нормально лечат, пусть лечат!" - заявил чиновник.
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А кто конкретно определяет, нормально лечит людей данный знахарь или нет?
А может лучше сразу идти к врачу???