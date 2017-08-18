Глава омского Минздрава не возражает против знахарей

Вопрос об отношении главы ведомства к "народной медицине, знахарям разным" прозвучал в ходе общения министра с журналистами "Коммерческих вестей". Андрей Стороженко не стал проявлять категоричность: "Если нормально лечат, пусть лечат". Врач-уролог по специальности, министр также признал, что, к примеру, в урологии хорошо помогают травы. "Но всё же лучше подстраховаться и обратиться к врачу", - добавил министр.