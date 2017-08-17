В Омске осудили заведующую детсадом, в котором на ребёнка упала тумба

Суд вынес приговор 67-летней заведующей детским садом в Москаленском районе, по вине которой на ребёнка упала тумба из-под телевизора.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летней заведующей детским садом в Москаленском районе. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

Следствие и суд установили, что 5 декабря 2016 года в детском саду в помещении ясельной группы на 3-летнюю девочку упала тумба из-под телевизора. В результате чего ребёнок получил кровоподтеки и ссадины.

Как показала экспертиза, упавшая тумба была неправильно установлена и имела перекос каркаса. Заведующая знала о неустойчивости мебели, но никаких мер не предприняла, предложив воспитателям что-нибудь подложить под ножки тумбы: воспитатели положили под тумбу детские кубики. Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно.