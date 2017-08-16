Виновные в падении башенного крана в Омске не смогли обжаловать приговор

Омский областной суд оставил в силе приговор руководителю компании "Жилстрой" Виктору Полукарову и его сотрудникам.

Сегодня, 16 августа, в Омском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба омского строителя Виктора Полукарова, а также сотрудников его компании - директора ООО "ГК "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Константина Семёнова, начальника строительного участка Сергея Маслёнкина и крановщика Фёдора Елькина. Все они были признаны виновными в падении башенного крана на ул. Жукова.

Напомним, трагедия случилась 26 октября 2015 года. На проезжую часть упал башенный кран, находившийся на территории строящегося компанией "Жилстрой" отеля. Кран смял автомобили Toyota RAV4 и "Газель-Соболь", погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Суд приговорил Виктора Полукарова к четырём годам лишения свободы, Семёнова и Маслёнкина к трём с половиной. Крановщик Фёдор Елькин получил два года. Все подсудимые должны отбывать наказание в колонии-поселении. Апелляционная инстанция посчитала приговор справедливым и оставила его в силе.