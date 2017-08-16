Виновные в падении башенного крана в Омске не смогли обжаловать приговор
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 12:11, последнее обновление 16 августа 2017, 12:20  •  печать

Виновные в падении башенного крана в Омске не смогли обжаловать приговор

Автор:

Омский областной суд оставил в силе приговор руководителю компании "Жилстрой" Виктору Полукарову и его сотрудникам.

Сегодня, 16 августа, в Омском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба омского строителя Виктора Полукарова, а также сотрудников его компании - директора ООО "ГК "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Константина Семёнова, начальника строительного участка Сергея Маслёнкина и крановщика Фёдора Елькина. Все они были признаны виновными в падении башенного крана на ул. Жукова.

Напомним, трагедия случилась 26 октября 2015 года. На проезжую часть упал башенный кран, находившийся на территории строящегося компанией "Жилстрой" отеля. Кран смял автомобили Toyota RAV4 и "Газель-Соболь", погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Суд приговорил Виктора Полукарова к четырём годам лишения свободы, Семёнова и Маслёнкина к трём с половиной. Крановщик Фёдор Елькин получил два года. Все подсудимые должны отбывать наказание в колонии-поселении. Апелляционная инстанция посчитала приговор справедливым и оставила его в силе.

Теги  •  #башенный кран #Виктор Полукаров #Джаст фит лайф #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Майя Соловьева  •  16 августа 2017, 15:19

Понятно, не хочется отбывать наказание... Но при падении крана ведь погибли люди.

Ответить
Иван Грегин  •  16 августа 2017, 14:07

Кто же тогда виноват в падении крана? Сам упал? Но кто-то же должен отвечать за безопасность при строительстве.

Ответить
Последние новости
На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски  •  сегодня, 14:27  •   1
ФСБ пришла с обысками в Минкульт РФ по делу реконструкции омской "Саламандры"  •  сегодня, 13:54  •   1
Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба  •  сегодня, 13:32  •   1
Юрий Федотов: Мы вышли на конструктивный диалог с администрацией по бюджету  •  сегодня, 13:06
В Омске мужчина убил свою больную мать  •  сегодня, 13:01
Вслед за омской свининой регионы России могут отказаться от омского зерна  •  сегодня, 12:19  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400