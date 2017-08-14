Омская мэрия начала закупать противогололёдные материалы
Общество  •  14 августа 2017, 10:54, последнее обновление 14 августа 2017, 11:01  •  печать

Омская мэрия начала закупать противогололёдные материалы

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Дорожники собрались закупать минеральный концентрат "Галит", который используется для приготовления песко-соляной смеси. На его приобретение выделено более 14 млн руб.

БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" готовится закупить 4 тыс. тонн минерального концентрата "Галит". Он нужен для приготовления песко-соляной смеси, которую используют в Омске в качестве основного противогололёдного материала. Сам же "Галит" состоит на 95 % из хлористого натрия.

Поставщик будет определён на конкурсной основе по итогам электронного аукциона. Стоимость контракта не должна превысить 14,4 млн руб. Отметим, что перед началом зимнего сезона в Омске заготавливается около 60 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Теги  •  #песко-соляная смесь #электронный аукцион

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