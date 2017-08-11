Омичка чуть не погибла при пожаре из-за оставленного сыном окурка

Накануне в Центральном округе произошёл пожар. Спасателям удалось потушить возгорание за девять минут.

Вчера, 10 августа, в 12 часу дня в региональное управление МЧС позвонили омичи, которых обеспокоил дым, идущий из окна квартиры на четвёртом этаже 5-этажного дома, расположенного в Центральном округе. По словам очевидцев, подъезд также оказался сильно задымлён. На место происшествия выехали три пожарных расчёта.

На момент прибытия спасателей жители пятиэтажки самостоятельно эвакуировались, однако на балконе горящей квартиры осталась женщина, которая звала на помощь.

По предварительной информации, пожар начался из-за непотушенной сигареты, оставленной в комнате сыном омички. Когда женщина заметила возгорание, то не смогла покинуть квартиру, поэтому выбежала на балкон. Дым от горящей мебели заполнил подъезд.

- Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось вскрыть входную металлическую дверь, чтобы спасти жизнь гражданке и добраться до очага возгорания. Женщину в специальном оборудовании для дыхания вывели в безопасную зону, где передали медицинским работникам, - прокомментировал дознаватель Центрального округа Дмитрий Илюшкин.

К счастью, хозяйка квартиры во время пожара не пострадала. Спасателями удалось ликвидировать открытый огонь за девять минут.

В ГУ МЧС России по Омской области отметили, что с начала года на территории Омской области произошло 105 пожаров из-за неосторожности при курении. На этих пожарах погибло 27 человек и ещё 24 пострадали.