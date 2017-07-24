Почти 5 тысяч омичей получили льготные талоны в баню

По информации департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска, право на льготы имеют пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также малообеспеченные жители города. Именно им и предоставляются талоны на посещение муниципальных бань. Работой по назначению льгот занимается городской Центр социальной поддержки населения.

- Сегодня в Омске работают два банных комбината, объединяющих 16 муниципальных бань. Они функционируют в каждом округе, в том числе - отдалённых территориях, оказывая банно-прачечные и другие бытовые услуги населению, - объяснила директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова. - Стоит отметить, что с каждым годом количество получателей льготы увеличивается. Например, если в 2008 году талоны получили 1 789 человек, то в 2014-2016 годах около 5 000 человек ежегодно пользовались своим правом. В первом полугодии текущего года 4 609 человек получили льготные талоны, что на 86 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Льготники получают талоны на год. По ним они могут сходить в баню 52 раза. С учётом льгот поход в баню взрослого человека составляет 100 руб., а для ребёнка - 50 руб. Чтобы получить талоны на посещение городских бань нужно обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства.