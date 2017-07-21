Омичи заключали фиктивные браки через интернет

В Омске по решению суда закрыты группы в соцсетях, которые предлагали услуги фиктивного заключения браков.

Центральный районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры Советского округа Омска, в котором она просила признать информацию о предложениях заключить фиктивный брак запрещённой к распространению. Надзорное ведомство при мониторинге соцсетей нашла сайты с подобными "выгодными" предложениями.

Зайти в группы в соцсетях мог любой пользователь. Кроме того, для получения доступа к информации регистрация на сайте не требовалась. Суд признал решение прокуратуры обоснованным. В настоящее время информация, размещенная в группах, признана запрещенной.