Омичи заключали фиктивные браки через интернет
Общество  •  21 июля 2017, 12:15, последнее обновление 21 июля 2017, 12:35  •  печать

Омичи заключали фиктивные браки через интернет

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В Омске по решению суда закрыты группы в соцсетях, которые предлагали услуги фиктивного заключения браков.

Центральный районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры Советского округа Омска, в котором она просила признать информацию о предложениях заключить фиктивный брак запрещённой к распространению. Надзорное ведомство при мониторинге соцсетей нашла сайты с подобными "выгодными" предложениями. 

Зайти в группы в соцсетях мог любой пользователь. Кроме того, для получения доступа к информации регистрация на сайте не требовалась. Суд признал решение прокуратуры обоснованным. В настоящее время информация, размещенная в группах, признана запрещенной.

Теги  •  #брак #прокуратура #соцсеть #суд #фиктивный

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  21 июля 2017, 13:46

Не только омичи заключают фиктивные браки, проблема весьма серьезна. Конечно, такие сайты надо блокировать.

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