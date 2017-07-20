Омич посвятил песню строящемуся Крымскому мосту
Общество  •  20 июля 2017, 12:42, последнее обновление 20 июля 2017, 14:08  •  печать

Омич посвятил песню строящемуся Крымскому мосту

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В конкурсе песен и стихов, посвящённых Крымскому мосту, работа омича вышла на пятое место. 

Житель Омска Руслан Олесов борется за право презентовать свою песню про Крымский мост на популярном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Конкурс был объявлен с целью привлечения внимания к строительству нового объекта через Керченский пролив. Сегодня в нём приняли участие более полутора тысяч человек, среди которых есть и омичи. Одним из лидеров онлайн-голосования стал Руслан Олесов, написавший песню "Если нас разделяют проливы". За омича отдали свои голоса более шести тысяч человек, что позволило ему выйти на пятое место в конкурсе.

- Увидел по телевизору анонс конкурса и сразу же решил принять участие, потому что эта тема мне близка с детства, - рассказал конкурсант "Омск Здесь". - Я когда-то отдыхал в Артеке, был послан туда за отличную учёбу. Остались очень яркие воспоминания оттуда. Потом я сильно переживал распад Советского союза, отделение Крыма. Для меня это был определённый удар. С момента возвращения Крыма в Россию слежу за всеми новостями. Сообщение о строительстве Крымского моста воспринял с большим воодушевлением.

Руслан Олесов надеется, что онлайн-голосование будет честным, и никто из конкурсантов не прибегнет к накрутке. Правда, использовать такие технологии в этом конкурсе, скорее всего, бессмысленно. Победителя будет определять не голосование, а жюри, в которое вошли известные россияне - Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Валерия, Лариса Рубальская, Олег Газманов.

Также в конкурсе песен, посвящённых Крымскому мосту, приняли участие и другие омичи - Светлана Пелих и Николай Григорьев. Их произведения пока собрали 100 и 75 голосов соответственно. 

Теги  •  #видео #конкурс #Крым #мост

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