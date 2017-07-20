Омич посвятил песню строящемуся Крымскому мосту

Житель Омска Руслан Олесов борется за право презентовать свою песню про Крымский мост на популярном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Конкурс был объявлен с целью привлечения внимания к строительству нового объекта через Керченский пролив. Сегодня в нём приняли участие более полутора тысяч человек, среди которых есть и омичи. Одним из лидеров онлайн-голосования стал Руслан Олесов, написавший песню "Если нас разделяют проливы". За омича отдали свои голоса более шести тысяч человек, что позволило ему выйти на пятое место в конкурсе.

- Увидел по телевизору анонс конкурса и сразу же решил принять участие, потому что эта тема мне близка с детства, - рассказал конкурсант "Омск Здесь". - Я когда-то отдыхал в Артеке, был послан туда за отличную учёбу. Остались очень яркие воспоминания оттуда. Потом я сильно переживал распад Советского союза, отделение Крыма. Для меня это был определённый удар. С момента возвращения Крыма в Россию слежу за всеми новостями. Сообщение о строительстве Крымского моста воспринял с большим воодушевлением.

Руслан Олесов надеется, что онлайн-голосование будет честным, и никто из конкурсантов не прибегнет к накрутке. Правда, использовать такие технологии в этом конкурсе, скорее всего, бессмысленно. Победителя будет определять не голосование, а жюри, в которое вошли известные россияне - Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Валерия, Лариса Рубальская, Олег Газманов.

Также в конкурсе песен, посвящённых Крымскому мосту, приняли участие и другие омичи - Светлана Пелих и Николай Григорьев. Их произведения пока собрали 100 и 75 голосов соответственно.