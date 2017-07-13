В Омской области начали выращивать африканских баранов

Разведением животных занялись на экоферме в Горьковском районе. Заводчики отмечают, что эта порода хорошо приспосабливается к сибирскому климату и может обходиться почти без воды.

На следующей неделе на выставке "АгроОмск-2017" жителям Прииртышья обещают показать африканского барана, выращенного в суровых сибирских условиях. Разведением животных породы дорпер занимаются на экоферме в Горьковском районе. Африканские бараны этой породы выведены в Южной Африке для содержания в засушливых условиях.

Как выясняется, африканский баран хорошо приспосабливается и к сибирскому климату. Он может обходиться почти без воды, питаться малыми объёмами пищи и при этом хорошо наращивать мясо, размножаться и выкармливать потомство. Порода дорпер не требует стрижки, у неё хороший иммунитет и прекрасные материнские качества.