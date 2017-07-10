На фестивале рыбной ловли в Омске поймали килограммового леща

В минувшие выходные в Ленинском округе прошёл уже десятый по счёту фестиваль "Ерш-2017", участие в котором приняли 140 рыболовов.

Лов рыбы проходил в два этапа. Самой большой пойманной на "Ерше" рыбой стал килограммовый лещ, которого выудил Дмитрий Головырин, а самой маленькой - 72-миллиметровый ерш, попавшийся на удочку Ивану Ожерельеву. В личном зачёте по результатам двух этапов соревнований победителем был признан Владимир Семенов, второе и третье место разделили Дмитрий Головырин и Михаил Кузнецов.

- Юбилейный фестиваль "Ерш" собрал рекордное количество участников и болельщиков. Это значит, что рыболовный спорт в Омске продолжает развиваться, а отдых на берегу водоема в кругу семьи все так же популярен, как и десять лет назад. По отзывам участников, фестиваль прошел на высоком уровне. Рыболовы и их семьи нашли развлечение по душе и получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения, - рассказал заместитель главы администрации Ленинского округа Павел Усков.