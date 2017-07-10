На фестивале рыбной ловли в Омске поймали килограммового леща
Общество  •  10 июля 2017, 20:34, последнее обновление 10 июля 2017, 20:45  •  печать

На фестивале рыбной ловли в Омске поймали килограммового леща

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В Омске прошли традиционные соревнования рыболовов.

В минувшие выходные в Ленинском округе прошёл уже десятый по счёту фестиваль "Ерш-2017", участие в котором приняли 140 рыболовов.

Лов рыбы проходил в два этапа. Самой большой пойманной на "Ерше" рыбой стал килограммовый лещ, которого выудил Дмитрий Головырин, а самой маленькой - 72-миллиметровый ерш, попавшийся на удочку Ивану Ожерельеву. В личном зачёте по результатам двух этапов соревнований победителем был признан Владимир Семенов, второе и третье место разделили Дмитрий Головырин и Михаил Кузнецов.

- Юбилейный фестиваль "Ерш" собрал рекордное количество участников и болельщиков. Это значит, что рыболовный спорт в Омске продолжает развиваться, а отдых на берегу водоема в кругу семьи все так же популярен, как и десять лет назад. По отзывам участников, фестиваль прошел на высоком уровне. Рыболовы и их семьи нашли развлечение по душе и получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения, - рассказал заместитель главы администрации Ленинского округа Павел Усков.

Теги  •  #ерш #рыба #фестиваль

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