На ремонт омских школ не хватает денег

Однако в городской Администрации заверили, что к 1 сентября все общеобразовательные учреждения смогут принять учеников.

Как сообщила директор департамента образования мэрии Омска Екатерина Спехова, в бюджете города заложено всего 33 млн на ремонт образовательных учреждений. На эти средства ремонтные работы будут проведены в 28 школах и детских садах.

В первую очередь будут ремонтировать те школы, где не были открыты пункты приема экзаменов и работали пришкольные лагеря. На данный уже произведён ремонт в 12 образовательных учреждениях на сумму в 7 млн рублей.

Отметим, что всего в городе 363 школы, больше половины из которых нуждаются в ремонте. В мэрии надеются получить 89,4 млн из 1 млрд рублей, которые выделили на образование в Омской области из регионального бюджета.