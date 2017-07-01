На ремонт омских школ не хватает денег
Общество  •   1 июля 2017, 18:02, последнее обновление 1 июля 2017, 18:05  •  печать

На ремонт омских школ не хватает денег

Автор:

Однако в городской Администрации заверили, что к 1 сентября все общеобразовательные учреждения смогут принять учеников.

Как сообщила директор департамента образования мэрии Омска Екатерина Спехова, в бюджете города заложено всего 33 млн на ремонт образовательных учреждений. На эти средства ремонтные работы будут проведены в 28 школах и детских садах.

В первую очередь будут ремонтировать те школы, где не были открыты пункты приема экзаменов и работали пришкольные лагеря.  На данный уже произведён ремонт в 12 образовательных учреждениях на сумму в 7 млн рублей.

Отметим, что всего в городе 363 школы, больше половины из которых нуждаются в ремонте.  В мэрии надеются получить 89,4 млн из 1 млрд рублей, которые выделили на образование в Омской области из регионального бюджета. 

Теги  •  #Екатерина Спехова #ремонт #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
На птицефабрике в Омском районе погиб рабочий  •  сегодня, 17:13  •   1
Омский стрелок Бацарашкина взяла золото всероссийских соревнований  •  сегодня, 16:56
Под Омском столкнулись легковушка и мопед  •  сегодня, 15:09
Омич Владислав Артемьев стал 51-м шахматистом планеты  •  сегодня, 13:32  •   2
В Омске водитель BMW сбил наносившего дорожную разметку рабочего  •  сегодня, 13:24  •   2
В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу  •  сегодня, 13:03  •   7
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400