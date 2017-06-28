Омские власти купят скрипку за 95 тысяч евро

Губернатор Омской области подписал распоряжение о проведении в 2018 году Международного конкурса скрипачей имени Ю. И. Янкелевича. Его главным призом станет скрипка XIX века работы итальянского мастера Эудженио Дегани.

Сегодня, 28 июня, стало известно о том, что губернатором Омской области Виктором Назаровым подписано распоряжение "О IV Международном конкурсе скрипачей имени Ю. И. Янкелевича". В нашем городе он пройдёт с 24 апреля по 1 мая 2018 года. Кроме того, региональным правительством принято решение о покупке главного приза конкурса - скрипки работы итальянского мастера Эудженио Дегани (Eugenio Degani). Напомним, её выбирал сам маэстро Владимир Спиваков.

Именно главный приз для талантливых музыкантов в своё время стал камнем преткновения. В 2015 году Виктор Назаров объявил о временном приостановлении конкурса из-за недостатка финансирования, чем весьма расстроил президента конкурса Владимира Спивакова. Маэстро тогда заявлял, что очень сожалеет, ведь конкурс получил международное признание.

Добавим, скрипка работы XIX века работы Эудженио Дегани сейчас находится за границей, и организаторы конкурса решают юридические вопросы с её ввозом в Россию. Стоимость инструмента оценивается почти в 95 тысяч евро. На сайте одного из известных аукционных домов по продаже струнных и смычковых инструментов, средняя цена скрипки Дегани - 20-35 тысяч евро.

Международный конкурс скрипачей имени Ю. И. Янкелевича в Омской области проводится с 2009 года. Его цель – сохранение и развитие отечественных традиций исполнительского скрипичного искусства, поддержка и поиск талантливых музыкантов.