Кинологи омской полиции показали служебного кота  

Снимок служебного кота полицейские выложили на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте". Имя кота неизвестно, также как и его рабочие навыки. Судя по снимку, в силу юного возраста служебного кота искать злоумышленников и проводить задержание нарушителей правопорядка он пока не умеет, и его рабочая карьера в кинологическом центре УМВД только начинается. "Надеюсь, псы его не обижают", - комментируют снимок пользователи интернета.
Хорошее решение, ведь в некоторых случаях кот может оказаться полезнее собаки.
Вот это креативные омские полицейские!!Просто молодцы-взять на работу кота.