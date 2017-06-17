Кинологи омской полиции показали служебного кота  

Снимок служебного кота полицейские выложили на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте". Имя кота неизвестно, также как и его рабочие навыки. Судя по снимку, в силу юного возраста служебного кота искать злоумышленников и проводить задержание нарушителей правопорядка он пока не умеет, и его рабочая карьера в кинологическом центре УМВД только начинается. "Надеюсь, псы его не обижают", - комментируют снимок пользователи интернета.