Кинологи омской полиции показали служебного кота  
Общество  •  17 июня 2017, 16:18, последнее обновление 17 июня 2017, 16:19  •  печать

Кинологи омской полиции показали служебного кота  

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Кинологи УМВД России по Омской области обнародовали фотографию служебного кота - пользователи интернета выражают надежду, что ему удается уживаться со служебными собаками.

Снимок служебного кота полицейские выложили на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте". Имя кота неизвестно, также как и его рабочие навыки. Судя по снимку, в силу юного возраста служебного кота искать злоумышленников и проводить задержание нарушителей правопорядка он пока не умеет, и его рабочая карьера в кинологическом центре УМВД только начинается. "Надеюсь, псы его не обижают", - комментируют снимок пользователи интернета.

 

Теги  •  #кот #полиция

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  17 июня 2017, 17:05

Хорошее решение, ведь в некоторых случаях кот может оказаться полезнее собаки.

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Семён Лёля  •  17 июня 2017, 16:37

Вот это креативные омские полицейские!!Просто молодцы-взять на работу кота.

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