В Омскую область пытались ввезти 26 бочек контрабандного спирта
Общество  •  13 июня 2017, 12:34, последнее обновление 13 июня 2017, 12:37  •  печать

В Омскую область пытались ввезти 26 бочек контрабандного спирта

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Омские пограничники задержали в Одесском районе грузовик, в котором находились бочки с этиловым спиртом.

В автомобильном пункте пропуска "Одесское" сотрудниками Пограничного управления ФСБ был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Осматривая фуру, пограничники обнаружили 26 ёмкостей с жидкостью. В сопроводительных документах говорилось, что в бочках находится эфироальдегидная фракция, но лабораторные исследования это не подтвердили.

- По результатам проведённой экспертизы в ЭКЦ УМВД России по Омской области установлено, что данный продукт является спиртосодержащей жидкостью с общим содержанием этилового спирта 96 %, объёмом около 26 куб. м, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. - По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость груза составила более 10 млн руб.

В настоящее время устанавливаются компании и лица, причастные к организации контрабандной поставки спирта на территорию Российской Федерации и совершению преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда <…> стратегически важных товаров и ресурсов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ

Теги  •  #контрабанда #пограничники #спирт #ФСБ

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  13 июня 2017, 14:40

Хороший объём водки можно было бы нагнать из такого количества спирта, молодцы что во время поймали контрабанду.

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