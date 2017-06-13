В Омскую область пытались ввезти 26 бочек контрабандного спирта

В автомобильном пункте пропуска "Одесское" сотрудниками Пограничного управления ФСБ был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Осматривая фуру, пограничники обнаружили 26 ёмкостей с жидкостью. В сопроводительных документах говорилось, что в бочках находится эфироальдегидная фракция, но лабораторные исследования это не подтвердили.

- По результатам проведённой экспертизы в ЭКЦ УМВД России по Омской области установлено, что данный продукт является спиртосодержащей жидкостью с общим содержанием этилового спирта 96 %, объёмом около 26 куб. м, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. - По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость груза составила более 10 млн руб.

В настоящее время устанавливаются компании и лица, причастные к организации контрабандной поставки спирта на территорию Российской Федерации и совершению преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда <…> стратегически важных товаров и ресурсов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ