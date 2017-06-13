По Омску разгуливает хомяк-боксёр

Фотоснимок опубликовал подписчик, который встретил на улице дикого зверька. Животное внешне очень напоминает хомяка. В комментариях омичи предположили, что на фотографии изображён карбыш, или, как его ещё называют, лесной хомяк. Этого зверька можно часто встретить в районах города.
Дикие хомяки при этом намного агрессивнее домашних сородичей и, защищая себя от врага, могут укусить. Неслучайно, подписчик сделал коллаж, где зверёк стоит в позе, напоминающей стойку в боксе.
О, я видела такую зверюгу в лесу. Ещё удивилась, думала, у кого-то домашний хомячок сбежал. Это, оказывается, дикий, лесной.