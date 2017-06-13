По Омску разгуливает хомяк-боксёр
Общество  •  13 июня 2017, 10:11, последнее обновление 13 июня 2017, 11:19  •  печать

По Омску разгуливает хомяк-боксёр

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В социальных сетях опубликовали фотографию агрессивного хомяка, который бегает по улицам.

Фотоснимок опубликовал подписчик, который встретил на улице дикого зверька. Животное внешне очень напоминает хомяка. В комментариях омичи предположили, что на фотографии изображён карбыш, или, как его ещё называют, лесной хомяк. Этого зверька можно часто встретить в районах города.

 

Дикие хомяки при этом намного агрессивнее домашних сородичей и, защищая себя от врага, могут укусить. Неслучайно, подписчик сделал коллаж, где зверёк стоит в позе, напоминающей стойку в боксе.

Теги  •  #дикие звери #очевидец #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  13 июня 2017, 12:36

О, я видела такую зверюгу в лесу. Ещё удивилась, думала, у кого-то домашний хомячок сбежал. Это, оказывается, дикий, лесной.

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