Омич избил необычный дорожный знак у ТК "Флагман"

Ролик под названием "Омский боец" был опубликован в паблике "Инцидент Омск". В нём можно увидеть, как некий мужчина, встав в боевую стойку, пинает ногами дорожный знак, установленный у ТК "Флагман". "Разборка" продолжалась несколько минут, в это время по тротуару прошло немало людей, но никто из них не решился заступиться за дорожный объект.

Отметим, что неизвестный избил не обычный знак, а арт-объект под названием "Знак, рядом с которым все фотографируются". Он был установлен в Омске и ещё 19 городах по проекту известного московского дизайнера Артемия Лебедева. Блогера Василия Неверова, который в 2013 году организовал установку знака, расстроило такое отношение омичей к арт-объекту.

- Не для этого я его устанавливал. Обидно, что мы, омичи, ничего не сохраняем, жалуемся на жизнь и при этом пинаем знак. Надо понимать, что и Любочка, и Драмтеатр, и знак - это всё объекты культурные, только из разных эпох и частей истории, - сообщил Василий Неверов корреспонденту "Омск Здесь". - И отношение должно быть как минимум уважительное. Но, видимо, пинающему не понять. Да и до пинков знака его превратили в доску объявлений, а позже и вообще сдвинули вниз и загнули. Я бываю теперь в Омске нечасто, и всегда сердце кровью обливается, когда вижу подобное... Получается, я этот знак словно для себя ставил.