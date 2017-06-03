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В Омске начали облаву на тонированные автомобили
Общество  •   3 июня 2017, 09:26, последнее обновление 3 июня 2017, 09:35  •  печать

В Омске начали облаву на тонированные автомобили

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Омские инспекторы будут "тормозить" водителей автомобилей с тёмными стёклами на протяжении недели.

С 3 по 9 июня в Омске пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие "Тонировка".

- В соответствии с Техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств", светопропускание ветрового стекла, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов, - говорится в сообщении УМВД ГИБДД по Омской области.

Автовладельцы, управляющие тонированными с нарушениями автомобилями, будут привлекаться к административной ответственности - согласно закону, нарушителей ждёт штраф в 500 рублей.

Теги  •  #полиция #рейд #тонировка

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  3 июня 2017, 11:10

А почему в течение недели интересно только, каждый день смотреть нужно, а так они перетерпят семь дней и дальше поедут в затемненках

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Анна Мишина  •  3 июня 2017, 10:36

Давно пора было навести порядок. Правда, штраф несерьезный, думаю мало кого вразумит.

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