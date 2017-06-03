В Омске начали облаву на тонированные автомобили

Омские инспекторы будут "тормозить" водителей автомобилей с тёмными стёклами на протяжении недели.

С 3 по 9 июня в Омске пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие "Тонировка".

- В соответствии с Техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств", светопропускание ветрового стекла, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов, - говорится в сообщении УМВД ГИБДД по Омской области.

Автовладельцы, управляющие тонированными с нарушениями автомобилями, будут привлекаться к административной ответственности - согласно закону, нарушителей ждёт штраф в 500 рублей.