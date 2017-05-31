Омичу грозит два года тюрьмы за публикацию порнофото бывшей супруги

Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что омич опубликовал в социальной сети интимные фото своей бывшей супруги без её согласия.

История начала развиваться после того, как омичка опубликовала на сайте онлайн-петиций обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила главу государства повлиять на бывшего супруга, "устроившего в интернете травлю". В петиции говорится, что мужчина, отказавшись платить алименты, создал группу в социальной сети "ВКонтакте" и начал оскорблять женщину и своего ребёнка. Омичка попросила президента наказать обидчика штрафом или пожизненным лишением свободы.

Впоследствии телеканал НТВ сообщил, что вместе с оскорблениями мужчина также опубликовал интимные фотографии бывшей супруги. Этой информацией заинтересовались омские следователи - по изложенным журналистами фактам была инициирована доследственная проверка.

- Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося, по результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.