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Омичу грозит два года тюрьмы за публикацию порнофото бывшей супруги
Общество  •  31 мая 2017, 14:40, последнее обновление 31 мая 2017, 16:14  •  печать

Омичу грозит два года тюрьмы за публикацию порнофото бывшей супруги

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Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что омич опубликовал в социальной сети интимные фото своей бывшей супруги без её согласия. 

История начала развиваться после того, как омичка опубликовала на сайте онлайн-петиций обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила главу государства повлиять на бывшего супруга, "устроившего в интернете травлю". В петиции говорится, что мужчина, отказавшись платить алименты, создал группу в социальной сети "ВКонтакте" и начал оскорблять женщину и своего ребёнка. Омичка попросила президента наказать обидчика штрафом или пожизненным лишением свободы.

Впоследствии телеканал НТВ сообщил, что вместе с оскорблениями мужчина также опубликовал интимные фотографии бывшей супруги. Этой информацией заинтересовались омские следователи - по изложенным журналистами фактам была инициирована доследственная проверка.

- Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося, по результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #алименты #порнография #следственный комитет #фото

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