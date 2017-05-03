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Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омск 16 тонн сельди с Фарерских островов
Общество  •   3 мая 2017, 16:11, последнее обновление 3 мая 2017, 16:11  •  печать

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омск 16 тонн сельди с Фарерских островов

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В Омск не пустили груз с сельдью с Фарерских островов из-за нарушений условий перевозки скоропортящихся продуктов.

В конце апреля специалисты Россельхознадзора по Омской области задержали 16,5 тонны свежемороженой сельди на станции "Омск-Восточный" Западно-Сибирской железной дороги, которая прибыла со станции "Шушары" Октябрьской железной дороги. Получателем груза был один из оптовых трейдеров региона.

Выяснилось, что производитель рыбы находится на Фарерских островах. При ветеринарной проверке было установлено, что груз перевозили при несоответствующей температуре - температура внутри контейнера составила минус 10 градусов.

В соответствии с нормами Правил перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов температура не должна превышать минус 17 градусов. В настоящее время груз отправили на изолированное хранение без права использования.

Управление Россельхознадзора по Омской области проведёт лабораторную проверку рыбы. В настоящее время проводятся процессуальные действия, чтобы привлечь к административной ответственности виновного в несоблюдении условий перевозки.

Теги  •  #грузоперевозки #Россельхознадзор #рыба

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Комментарии
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Александр  •  3 мая 2017, 16:41

Не мешало бы специалистам Россельхознадзора почаще заглядывать в городские магазины. Для продавцов уже стало нормой, когда с масла или сыры соскабливается плесень и они вновь выкладываются на прилавки.

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