Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?

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- Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?

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