Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?
-Город с огоньком. В Омске начался сезон пала сухой травы. Почему опасны продукты горения прошлогодней листвы?
- Цена укуса. Чем грозит омичам встреча с клещами, и во сколько обойдётся вакцинация и проверка на инфекцию членистоногого?
Наверное нашествия клещей и в этом году не избежать. Весной прошлого года был в гостях у друга на деревне,которая расположена на стыке сразу трех регионов - Калмыкия,Ставрополье и Ростовская область. Так этих клещей было огромное множество на полях всех этих регионов! Особенно жалко очень коров. Эти членистоногие твари большие любители присасываться к скоту. Бывало так,что у бедной коровы все вымя облеплено клещами! И растут они на скоте до размера крупной монеты!