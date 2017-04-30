Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?
Общество  •  30 апреля 2017, 10:01, последнее обновление 30 апреля 2017, 10:05  •  печать

Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост градоначальника?

 -Город с огоньком. В Омске начался сезон пала сухой травы. Почему опасны продукты горения прошлогодней листвы? 

- Цена укуса. Чем грозит омичам встреча с клещами, и во сколько обойдётся вакцинация и проверка на инфекцию членистоногого?

Теги  •  #видео

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Комментарии
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Санал Шарманджиев  •  30 апреля 2017, 12:28

Наверное нашествия клещей и в этом году не избежать. Весной прошлого года был в гостях у друга на деревне,которая расположена на стыке сразу трех регионов - Калмыкия,Ставрополье и Ростовская область. Так этих клещей было огромное множество на полях всех этих регионов! Особенно жалко очень коров. Эти членистоногие твари большие любители присасываться к скоту. Бывало так,что у бедной коровы все вымя облеплено клещами! И растут они на скоте до размера крупной монеты!

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