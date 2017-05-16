В Омской области на рабочего Крапивинского месторождения напала змея
Общество  •  16 мая 2017, 13:15  •  печать

В Омской области на рабочего Крапивинского месторождения напала змея

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На территории Омской области зарегистрировали первый в этом году случай нападения змеи на человека.

Жители Омской области предупреждают о том, что в лесах активизировались змеи. Выезжающих на природу граждан просят быть бдительными и принимать меры предосторожности. Правда, официально пока известно лишь об одном случае нападения змеи нынешней весной. Как сообщает сайт "Тарское Прииртышье", пресмыкающееся укусило рабочего Крапивинского месторождения. Врачи оказали мужчине необходимую помощь, но от госпитализации он отказался.

Отметим, что в последние годы жители области постоянно жалуются на то, что змеи начинают проявлять активность во время паводка. Весной 2015 года гадюки, которые решили покинуть затопленное болото, держали в страхе жителей села Яман Крутинского района. Змеи заползали в дома, на подворья и даже в здание сельской администрации.

Теги  •  #змея #Крапивинское месторождение #нападение #Тарский район

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  16 мая 2017, 16:06

А еще опасней "Зеленый змий". Он заполз и укоренился во многих семьях омичей. )) )

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