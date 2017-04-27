Юные омичи открыли в апреле купальный сезон
Общество  •  27 апреля 2017, 13:20  •  печать

Юные омичи открыли в апреле купальный сезон

Автор:

В Омске дети искупались в Иртыше во время апрельского тепла.

Вчера, 26 апреля, температура воздуха в городе достигла +24 градусов, а по некоторым данным даже +28. Омичи заметили в Советском парке детей, которые решили искупаться в жаркий день в Иртыше.

Первыми купающимися оказались трое мальчиков, которые разделись и забежали в воду. На фотографии, которую выложили очевидцы в паблик "Аварийный Омск", также видно взрослых, которые наблюдают за происходящим. Неизвестно, приходятся ли они родителями купавшимся детям.

 

Отметим, что по данным сайта gismeteo.ru температура воды в Иртыше прогрелась всего до +10 градусов. Летом температура воды достигает +22 градусов.

Теги  •  #дети #Иртыш #купание

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Комаров  •  27 апреля 2017, 13:33

Смелые парнишки, конечно спокойствие взрослых, по крайней мере удивляет.

Ответить
Последние новости
Выборы мэра? Не надо нас смешить  •  сегодня, 13:15
Валерий Гергиев впервые "показал" в Омске Малера  •  сегодня, 10:45  •    •  
Развлечение с выгодой на "Аптека.ру"!   •  сегодня, 10:00
Владимир Шалаев продлил контракт с "Авангардом"  •  сегодня, 09:41
Пётр Хохряков остаётся в Омске ещё на один сезон  •  сегодня, 09:20
Омск примет бизнес-миссию из Японии  •  сегодня, 08:25
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400