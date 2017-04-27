Юные омичи открыли в апреле купальный сезон

В Омске дети искупались в Иртыше во время апрельского тепла.

Вчера, 26 апреля, температура воздуха в городе достигла +24 градусов, а по некоторым данным даже +28. Омичи заметили в Советском парке детей, которые решили искупаться в жаркий день в Иртыше.

Первыми купающимися оказались трое мальчиков, которые разделись и забежали в воду. На фотографии, которую выложили очевидцы в паблик "Аварийный Омск", также видно взрослых, которые наблюдают за происходящим. Неизвестно, приходятся ли они родителями купавшимся детям.

Отметим, что по данным сайта gismeteo.ru температура воды в Иртыше прогрелась всего до +10 градусов. Летом температура воды достигает +22 градусов.