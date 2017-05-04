Омич, не плативший четыре года алименты, сядет в тюрьму

Судебные приставы в течение четырёх лет безуспешно добивались выплаты алиментов от 39-летнего омича. После ряда административных и уголовных дел мужчину отправили в колонию.

В Седельниковском районном отделе судебных приставов находится исполнительный документ в отношении 39-летнего Павла С., который должен был с момента развода выплачивать четвёртую часть зарплаты на содержание дочери. Однако безработный омич не стал оказывать какую-то материальную поддержку ребёнку, а вёл асоциальный образ жизни и совершал преступления: в последний раз он сел в тюрьму на два с половиной года из-за кражи.

Даже после условно-досрочного освобождения мужчина не заинтересовался судьбой дочери, поэтому бывшая супруга подала на него в суд. С 2013 года судебные приставы пытались осуществить решение суда в пользу его бывшей жены, но безуспешно, поэтому на должника завели дела: по части 1 ст. 17.14 КоАП РФ, части 1 ст. 20.25 КоАП РФ и части 1 ст. 157 УК РФ. Но даже после этого Павел не устроился на работу и продолжал игнорировать требования.

В октябре 2016 года судебные приставы снова привлекли должника к административной ответственности, но уже в соответствии с изменениями законодательства. Однако и после этого мужчина не начал платить алименты.

На злостного неплательщика завели очередное уголовно дело. В связи с ранее совершенными преступлениями, суд отправил должника в исправительную колонию строгого режима на 5 месяцев. Приговор вступил в законную силу.