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Омич, не плативший четыре года алименты, сядет в тюрьму
Общество  •   4 мая 2017, 11:20, последнее обновление 4 мая 2017, 11:43  •  печать

Омич, не плативший четыре года алименты, сядет в тюрьму

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Судебные приставы в течение четырёх лет безуспешно добивались выплаты алиментов от 39-летнего омича. После ряда административных и уголовных дел мужчину отправили в колонию.

В Седельниковском районном отделе судебных приставов находится исполнительный документ в отношении 39-летнего Павла С., который должен был с момента развода выплачивать четвёртую часть зарплаты на содержание дочери. Однако безработный омич не стал оказывать какую-то материальную поддержку ребёнку, а вёл асоциальный образ жизни и совершал преступления: в последний раз он сел в тюрьму на два с половиной года из-за кражи.

Даже после условно-досрочного освобождения мужчина не заинтересовался судьбой дочери, поэтому бывшая супруга подала на него в суд. С 2013 года судебные приставы пытались осуществить решение суда в пользу его бывшей жены, но безуспешно, поэтому на должника завели дела: по части 1 ст. 17.14 КоАП РФ, части 1 ст. 20.25 КоАП РФ и части 1 ст. 157 УК РФ.  Но даже после этого Павел не устроился на работу и продолжал игнорировать требования.

В октябре 2016 года судебные приставы снова привлекли должника к административной ответственности, но уже в соответствии с изменениями законодательства. Однако и после этого мужчина не начал платить алименты.

На злостного неплательщика завели очередное уголовно дело. В связи с ранее совершенными преступлениями, суд отправил должника в исправительную колонию строгого режима на 5 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии
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Василий Лимонов  •  4 мая 2017, 13:11

Правильно наказывают. Сделал ребенка, так и отвечай за него, обеспечивай. Не хочешь, думаешь государство за тебя все сделает, так неси ответственность....

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Алёна Ярошевич  •  4 мая 2017, 12:02

За отказ от оплаты алиментов изначально нужно строгое наказание и без церемоний, ведь ребенка надо не через три года кормить и одевать, а теперь и отец несет ровно такую же ответственность за ребенка, как и мать.

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