Глава омской полиции Коломиец поехал на Северный Кавказ к командированным сотрудникам
Общество  •  26 апреля 2017, 18:13, последнее обновление 26 апреля 2017, 18:17  •  печать

Глава омской полиции Коломиец поехал на Северный Кавказ к командированным сотрудникам

Автор:

Начальник омской полиции Леонид Коломиец проверил, как несут службу полицейские в Чечне и Дагестане.

Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец во время командировки побывал в Чеченской Республике и Республике Дагестан. Там он проверил, как несут службу командированные сотрудники: ежедневно участвуют в проведении профилактических мероприятий, проверке паспортов и раскрытии преступлений, в том числе и в горной местности.

Вам выпала нелёгкая ноша служить в особых условиях. Ваша работа здесь - это обеспечение безопасности и правопорядка ради наших сограждан, ради государства в целом, - подбодрил сотрудников полиции Леонид Коломиец. - Да, ваши семьи сейчас далеко, но время пролетит быстро, и вы вернётесь домой с гордо поднятой головой!

Во время рабочей поездки Коломиец познакомился с особенностями несения службы на КПП. На этом объекте сотрудники омской полиции круглосуточно досматривают автомобили и грузы, проверяют водителей и пассажиров, а также пресекают ввоз запрещённых предметов. Также начальник омской полиции изучил условия проживания, питания и досуга полицейских.

Отметим, что самые отличившиеся сотрудники награждены ценными подарками и почётными грамотами. Кроме того, полицейские получили посылки, отправленные им из дома.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #видео #командировка #Леонид Коломиец #полиция #Северный Кавказ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Бывший мэр Омска вспомнил о Сибирском государстве  •  сегодня, 18:00
В Омске будут судить омича, убившего 21-летнего прохожего  •  сегодня, 17:45
9 Мая в Омске: карта праздника в парке Победы   •  сегодня, 17:10  •  
В Омске 18-летний рецидивист надел на голову футболку и украл деньги у пенсионерки  •  сегодня, 17:00
На "Омсктрансмаше" из-за долга в пять миллионов рублей могут отключить воду  •  сегодня, 16:34
Омский губернатор провалился в "Национальном рейтинге"  •  сегодня, 16:20  •   1
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400