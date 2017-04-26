Глава омской полиции Коломиец поехал на Северный Кавказ к командированным сотрудникам

Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец во время командировки побывал в Чеченской Республике и Республике Дагестан. Там он проверил, как несут службу командированные сотрудники: ежедневно участвуют в проведении профилактических мероприятий, проверке паспортов и раскрытии преступлений, в том числе и в горной местности.

Вам выпала нелёгкая ноша служить в особых условиях. Ваша работа здесь - это обеспечение безопасности и правопорядка ради наших сограждан, ради государства в целом, - подбодрил сотрудников полиции Леонид Коломиец. - Да, ваши семьи сейчас далеко, но время пролетит быстро, и вы вернётесь домой с гордо поднятой головой!

Во время рабочей поездки Коломиец познакомился с особенностями несения службы на КПП. На этом объекте сотрудники омской полиции круглосуточно досматривают автомобили и грузы, проверяют водителей и пассажиров, а также пресекают ввоз запрещённых предметов. Также начальник омской полиции изучил условия проживания, питания и досуга полицейских.

Отметим, что самые отличившиеся сотрудники награждены ценными подарками и почётными грамотами. Кроме того, полицейские получили посылки, отправленные им из дома.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области