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Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы
Общество  •  11 мая 2017, 18:00  •  печать

Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы

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Пограничники не дали ввезти на территорию Омской области 565 килограммов казахстанской колбасы.

На пограничном пункте "Черлакский" был досмотрен специалистами Россельхознадзора автомобиль, следующий из Казахстана в Ленинградскую область с копчёно-варёными мясопродуктами. 565 килограммов колбасы не имели ветеринарных документов.

Госветнадзор принял решение не пускать на территорию региона партию контрафактных мясопродуктов. Колбаса возвращена в Казахстан. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Теги  •  #Казахстан #колбаса

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  11 мая 2017, 19:13

Хорошая партия для колбаски, по месту назначения она бы в миг растворилась по торговым точкам, а вот как в животиках никто не знает

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