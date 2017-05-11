Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы

Пограничники не дали ввезти на территорию Омской области 565 килограммов казахстанской колбасы.

На пограничном пункте "Черлакский" был досмотрен специалистами Россельхознадзора автомобиль, следующий из Казахстана в Ленинградскую область с копчёно-варёными мясопродуктами. 565 килограммов колбасы не имели ветеринарных документов.

Госветнадзор принял решение не пускать на территорию региона партию контрафактных мясопродуктов. Колбаса возвращена в Казахстан. Нарушитель привлечен к административной ответственности.