Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы

На пограничном пункте "Черлакский" был досмотрен специалистами Россельхознадзора автомобиль, следующий из Казахстана в Ленинградскую область с копчёно-варёными мясопродуктами. 565 килограммов колбасы не имели ветеринарных документов.
Госветнадзор принял решение не пускать на территорию региона партию контрафактных мясопродуктов. Колбаса возвращена в Казахстан. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
Хорошая партия для колбаски, по месту назначения она бы в миг растворилась по торговым точкам, а вот как в животиках никто не знает