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В Омскую область не пустили 120 кур-несушек
Общество  •   4 мая 2017, 16:41, последнее обновление 4 мая 2017, 16:41  •  печать

В Омскую область не пустили 120 кур-несушек

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Водитель грузовика пытался ввезти из Казахстана в Омскую область более сотни куриц без сопроводительных документов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области остановили в ППУ "Исилькуль" грузовой автомобиль, перевозящий куриц. Специалисты регионального управления Россельхознадзора впоследствии провели досмотр груза и решили развернуть его обратно.

- В ходе осмотра транспортного средства, птицы и анализа документов установлено, что куры перевозятся без ветеринарного сертификата Таможенного союза. На груз предоставлена ветеринарная справка, позволяющая перемещение птицы только по территории Казахстана. Принято решение вернуть груз в Республику Казахстан, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

Водитель грузовика был привлечён к административной ответственности.

Теги  •  #Казахстан #курица #Омская область #Россельхознадзор

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Комментарии
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Денис Колесников  •  4 мая 2017, 18:43

Печально, ещё и водитель пострадал. Интересно, на что надеялись в Казахстане, когда отправляли грузовик с курами, без ветеринарного сертификата Таможенного союза?

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Денис Степанов  •  4 мая 2017, 17:38

Формально правильно, но принципиально не понимаю, чем руководствуются власти, устанавливая барьеры на птицу, КРС, овощи и фрукты? Много разной и доступной еды это нормально.

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