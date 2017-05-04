В Омскую область не пустили 120 кур-несушек

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области остановили в ППУ "Исилькуль" грузовой автомобиль, перевозящий куриц. Специалисты регионального управления Россельхознадзора впоследствии провели досмотр груза и решили развернуть его обратно.
- В ходе осмотра транспортного средства, птицы и анализа документов установлено, что куры перевозятся без ветеринарного сертификата Таможенного союза. На груз предоставлена ветеринарная справка, позволяющая перемещение птицы только по территории Казахстана. Принято решение вернуть груз в Республику Казахстан, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.
Водитель грузовика был привлечён к административной ответственности.
Печально, ещё и водитель пострадал. Интересно, на что надеялись в Казахстане, когда отправляли грузовик с курами, без ветеринарного сертификата Таможенного союза?
Формально правильно, но принципиально не понимаю, чем руководствуются власти, устанавливая барьеры на птицу, КРС, овощи и фрукты? Много разной и доступной еды это нормально.