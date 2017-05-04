В Омскую область не пустили 120 кур-несушек

Водитель грузовика пытался ввезти из Казахстана в Омскую область более сотни куриц без сопроводительных документов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области остановили в ППУ "Исилькуль" грузовой автомобиль, перевозящий куриц. Специалисты регионального управления Россельхознадзора впоследствии провели досмотр груза и решили развернуть его обратно.

- В ходе осмотра транспортного средства, птицы и анализа документов установлено, что куры перевозятся без ветеринарного сертификата Таможенного союза. На груз предоставлена ветеринарная справка, позволяющая перемещение птицы только по территории Казахстана. Принято решение вернуть груз в Республику Казахстан, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

Водитель грузовика был привлечён к административной ответственности.