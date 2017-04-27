Омичи зачитали рэп про шаурму, стоя у памятника "Слава Героям"

Пользователей социальных сетей возмутил клип о шаурме, во время съёмок которого исполнители станцевали возле памятников героям войны, расположенных в Омске на Бульваре Победы.

Ролик был опубликован на канале Grom TV видеохостинга YouTube 24 апреля текущего года. Уже через несколько часов он стал распространяться по социальным сетям, а сегодня о рэпе про шаурму, снятом в Омске, рассказали федеральные СМИ. Сейчас в паблике "Видач" во "ВКонтакте" его посмотрели уже почти 300 тысяч человек.

В видеозаписи - мужчина и женщина едят восточное блюдо, танцуя около памятников героям войны. Всё это происходит под рэп в стиле культовой группы "Кровосток", в котором рассказывается о превосходстве шаурмы над другим фаст-фудом.

Скриншот с YouTube

Пользователи социальных сетей отреагировали на творчество омичей по-разному. Одних порадовал креатив создателей, другие заявили об отсутствии рифмы в рэпе. Но большую часть людей, посмотревших видеозапись, возмутило то, что местом съёмок клипа стал Бульвар Победы, где находится много памятников героям войны. "Это аналогично тому, если бы он пел про шаурму, стоя на надгробной плите своего деда или прадеда", - негодует пользователь Юрий Кухаренко.