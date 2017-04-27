В Омске загоревшийся мусоровоз сам приехал в пожарную часть, чтобы его потушили
Общество  •  27 апреля 2017, 12:45, последнее обновление 27 апреля 2017, 13:04  •  печать

В Омске загоревшийся мусоровоз сам приехал в пожарную часть, чтобы его потушили

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Омичи стали свидетелями курьёзного пожара, произошедшего в Советском округе.

Видеозапись произошедшего появилась сегодня, 27 апреля, в социальных сетях. В ролике можно увидеть стоящий у пожарной части мусоровоз, из которого идёт дым. По словам автора видео, водитель грузовика самостоятельно приехал к пожарным, когда увидел, что содержимое кузова загорелось. Сотрудники МЧС сработали оперативно и потушили мусоровоз.

 

 

- Произошло всё на улице 20-го Партсъезда. Пожарные потушили грузовик за 15 минут, - сообщил "Омск Здесь" пользователь Леонид Есипов.

В комментариях к видеозаписи омичи высказывают опасения, что подобные ситуации могут стать привычным делом. Также омичи сожалеют о том, что загоревшиеся квартиры не способны самостоятельно приезжать в пожарную часть.

Теги  •  #видео #мусоровоз #МЧС #пожар #пожарная часть

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